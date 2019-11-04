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На учениях в Херсонской области потопили плавосостав (ВИДЕО)
04.11.2019 12:30
Двух ракет «Печоры», оснащенных новой системой наведения, было достаточно, чтобы потопить судно водоизмещение которого около 3000 тонн
Как сообщил Украинский милитарный портал, на полигоне Ягорлык в Херсонской области, в ходе боевых стрельб из модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125, был потоплен списанный плавсостав «Золотоноша». Также было опубликовано видео попадания одной из ракет.
Характеристики плавосостава 814М: длина — 82,3 м, ширина — 13,6 м, осадка — 3,2 мм, грузоподъемность — 742 т.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, учения, Херсонская область
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