На учениях в Херсонской области потопили плавосостав (ВИДЕО)

Двух ракет «Печоры», оснащенных новой системой наведения, было достаточно, чтобы потопить судно водоизмещение которого около 3000 тонн

Как сообщил Украинский милитарный портал, на полигоне Ягорлык в Херсонской области, в ходе боевых стрельб из модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125, был потоплен списанный плавсостав «Золотоноша». Также было опубликовано видео попадания одной из ракет.

Характеристики плавосостава 814М: длина — 82,3 м, ширина — 13,6 м, осадка — 3,2 мм, грузоподъемность — 742 т.

Источник: https://donpress.com