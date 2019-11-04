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«Нафтогаз» заявил о росте задолженности «Газпрома»

04.11.2019 15:03
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«Нафтогаз» заявил о росте задолженности «Газпрома»

Общий размер задолженности российского «Газпрома» перед НАК «Нафтогаз Украины» по принятому Стокгольмским арбитражем решению увеличилась до трех миллиардов долларов. Как передает replyua.net, об этом сегодня на своей странице в социальной сети Facebook написал исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко. По его словам, российский газовый монополист задолжал «Нафтогазу» за то, что не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту.

«И сейчас по решению Стокгольмского арбитража Газпром нам должен три миллиарда долларов», - сообщил Витренко. Более того, он заявил, что компания и в будущем намерена решать все споры с «Газпромом» в Стокгольме.

«Мы спокойно, конструктивно и взвешенно, напоминаем нашим контрагентам, что Стокгольмский арбитраж в нашем контракте с «Газпромом» определен как единственный механизм решения споров. Более того, в контракте указано, что его решения являются окончательными и обязательными для исполнения», - добавил он, напомнив о том, что все конфликтные вопросы нужно решать цивилизованным способом. Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома».



Теги: Донбасс, Газпром, Нафтогаз, задолженность
 
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