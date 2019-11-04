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Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

04.11.2019 20:15
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Новые законы: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Долги украинцев за ЖКХ-услуги составляют около 50 млрд грн.

Сотрудникам ЖКХ все время приходится иметь дело с должниками. Начинают они с «напоминаний», но есть данная мера не приносит результата, то дело доходит до суда, где и требуют выплатить долг, если иск удовлетворен. В таком случае, должнику заблокируют все финансовые активы.

"Каждый месяц формируются списки должников. Сначала идут "напоминания", но если должник не идет на контакт, формируется судебный иск с требованием выплаты долга. В сумме иска учитываются финансовые санкции: судебные издержки и работа судебных исполнителей. После удовлетворения иска, исполнительная служба находит должника, ему блокируются счета в банке, кредитные линии и прочие финансовые активы",

- объяснил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Согласно статистике, только 20% случаев доходят до суда.

В Украине допускается конфискация жилья, при этом процедура достаточно сложная, поэтому данный метод используют для запугивания.

Если дело не дошло до суда, то у должника могут требовать разве что оплаты задолженности.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, квартира, ЖКХ, долги
 
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