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Офис Зеленского снова штурмуют сотни украинцев: готовы идти "с коктейлем на Майдан"
В понедельник, 4 ноября, под Администрацией президента собралось более 500 человек. Люди со всей Украины приехали, чтобы высказать президенту свою позицию и отстоять права.
На входах в АП дежурит полиция - человек 50 и еще стоит автобус возле театра Франка с правоохранителями. Люди вышли с флагами и плакатами, на которых написаны требования услышать их точку зрения, некоторые готовы идти "с коктейлем на Майдан".
Акция началась с гимна - активисты привезли с собой мощную аппаратуру, их слышно за несколько кварталов.
"Мы пришли не поднимать бунт, а добиться справедливого решения.Президент должен нас услышать.А микрофон для того, чтоб услышал и Кабмин и ВР",-делится с нами один из участников акции Александр Кушенко.
Известно, что на акцию под Администрацию президента приехали предприниматели из разных городов: Днепр, Одесса, Чернигов, Львов, Киев и не только.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, акция, протест, Майдан, Зеленский
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