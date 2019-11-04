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Офис Зеленского снова штурмуют сотни украинцев: готовы идти "с коктейлем на Майдан"

04.11.2019 14:30
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Офис Зеленского снова штурмуют сотни украинцев: готовы идти "с коктейлем на Майдан"

В понедельник, 4 ноября, под Администрацией президента собралось более 500 человек. Люди со всей Украины приехали, чтобы высказать президенту свою позицию и отстоять права.

На входах в АП дежурит полиция - человек 50 и еще стоит автобус возле театра Франка с правоохранителями. Люди вышли с флагами и плакатами, на которых написаны требования услышать их точку зрения, некоторые готовы идти "с коктейлем на Майдан".

Акция началась с гимна - активисты привезли с собой мощную аппаратуру, их слышно за несколько кварталов.

"Мы пришли не поднимать бунт, а добиться справедливого решения.Президент должен нас услышать.А микрофон для того, чтоб услышал и Кабмин и ВР",-делится с нами один из участников акции Александр Кушенко.

Известно, что на акцию под Администрацию президента приехали предприниматели из разных городов: Днепр, Одесса, Чернигов, Львов, Киев и не только.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, акция, протест, Майдан, Зеленский
 
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