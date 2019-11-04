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Политолог рассказал, каким повышением зарплат правительство осчастливит педагогов в 2020 году
Главный информационный тренд недели – принятый вчера Кабмином проект бюджета ко второму чтению на 2020 год.
Именно вокруг его обсуждения скрестят копья политики, эксперты, финансовые аналитики и международники. Судя по информации с открытых источников между первым и вторым чтением чуда не произошло – Бюджет Украины остался в пределах 43 миллиардов долларов, а это значит, что все социальные расходы и зарплаты бюджетникам остаются на уровне 2019 года с учетом инфляционной составляющей, например зарплаты педагогов вырастут от 2 до 5%, то есть, не на 2-5 тысяч гривен, а на 2-5 процентов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Виктор Таран.
Он отмечает, также в проекте бюджета уменьшили средства на субсидии, а это значит, что правительство планирует уменьшить количество субсидиантов. Параллельно идет массовое сокращение чиновников. Почти 20 тысяч чиновников РГА уволят. Тезис, что они найдут себе работу в ОТГ – просто манипуляция. Виктор Таран отмечает, он, как эксперт-консультант, который более трех месяцев работает с одной из Черкасских ОТГ, может утверждать – лишних ставок у них нет. То есть, уволенным чиновникам «не найдется места» в ОТГ.
Политолог отметил, хорошие новости разве что ждут исключительно мажоритарных нардепов – фонд соцекономического развития увеличили до 7 миллиардов или ориентировочно на 80-100 млн на округ. То есть, по сравнению с прошлым годом фонд, который был одним из символов политической коррупции не только не убрали, как обещал Зеленский, а, наоборот, увеличили в 2,5 раза. Читайте также – Богдан дал указание ГПУ закрыть все дела по Майдану.
Теги: Донбасс, педагог, зарплата, повышение
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