Праздник Казанской иконы Божией Матери: Народные приметы на этот день

04.11.2019 10:00

Сегодня, 4 ноября, православные христиане почитают чудотворную икону Богородицы, явившуюся в Казани в 1579 году.

По преданию, после того, как в 1579 году произошел пожар, уничтоживший большую часть города, девятилетняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая велела ей отправиться на пепелище и откопать икону. Девочка послушалась, и в результате в месте нахождения иконы был основан монастырь. Первой его монахиней стала именно Матрона.

Согласно народным приметам, утренний туман предвещает оттепель, а ясный день — похолодание. Нет дождя — жди неурожая в следующем году

В этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу, это сулит несчастье. А вот сыграть свадьбу — хороший знак и залог счастье для молодых.

Также предки верили, если в этот день погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, значит, припасы никто не тронет.

Источник: https://donpress.com