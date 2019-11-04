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Слуги народа собирают срочный съезд, раскрыты главные темы: все подробности
«Слуги народа» отчитаются о своей работе на новом съезде партии
Как стало известно, партия планирует провести съезд в воскресенье, 10 ноября. Ожидается, что он пройдет в выставочном центре «Парковый» в Киеве и начнется в 12:00.
На съезде депутаты представят отчет о деятельности партии за последний год, решат определенные кадровые вопросы, а также объявят об участии партии в выборах в объединенных территориальных общинах 22 и 29 декабря.
На съезде партии будут присутствовать представители Офиса президента, правительства и Верховной рады.
Отметим, что изначально данный съезд партии планировали провести еще в конце октября. Ожидалось, что на нем будет рассмотрен вопрос об избрании нового руководителя «Слуги народа».
Напомним, ранее мы писали о том, что президенту Владимиру Зеленскому нужна своя политическая партия.
Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Виктор Небоженко.
Эксперт напомнил, что сразу после выборов команда президента Украины Зеленского обещала создать свою партию — «Слуга народа», которая должна была стать мощным политическим авангардом в реформации Украины.
«В октябре окружение Зеленского планировало провести первый, учредительный съезд своей партии «нового типа», способную стать надежным политическим помощником украинскому президенту в проведении реформ и борьбе с коррупцией», — пишет Небоженко.
Он отметил, что вместо этого фракцию «Слуга народа» сотрясают шумные коррупционные и сексуальные скандалы, а также многочисленные внутренние интриги.
В тоже время эксперт подчеркнул, что сам Офис президента так и не стал центром политической жизни страны и пока не смог запустить работу Кабинета Министров Украины в направлении реформ.
Поэтому Небоженко призывает Зеленского действовать.
«Надо спешить, ибо полгода без собственной партии, которая должна была стать надежным посредником между властью и народом или арбитром реформ, проводимыми президентом, доказывает, что новая власть наивно верит в бесконечную стабильность высоких рейтингов президента», — отмечает эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, съезд, Слуга народа, Зеленский
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