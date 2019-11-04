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Свержение Зеленского: раскрыта опасность для президента
Владимира Зеленского могут попытаться свергнуть на фоне его действий по Донбассу
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш. Она считает, что определенные политические силы пытаются лишить президента власти под предлогом разведения сил на Донбассе. По словам экс-министра, противники президента попытаются выставить этот процесс как капитуляцию Киева.
«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. —ред.), шатать», — заявила Лукаш.
При этом сама экс-министр призвала президента продолжать действовать так, как он решил.
Напомним, ранее мы писали о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского, независимо от многочисленных скандалов движутся к подписанию мирного пакта.
Об это в интервью Politeka-online заявил украинский философ и политолог Андрей Ермолаев.
«И в ходе летней кампании и сейчас команда Зеленского и сам президент, независимо от внешних скандалов вокруг их непрофессионализма, странного поведения, часто кулуарно-продвигаемых инициатив последовательны в одном — где шантажом, где умасливанием, где затягиванием они движутся к подписанию мирного пакта, в котором будут и наши старые гаранты, я говорю о большом Западе и уполномоченным Германии и Франции», — утверждает он.
По его словам конфликт на Донбассе именно для России стал обузой.
«Если еще год-два назад я использовал термин Нормандский меморандум, что нам нужен императивный документ, это вызывало вопросы и недоумение, то сейчас мы обсуждаем каким может быть документ связанных с гарантиями перемирия в Украине», — заключил он.
Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что благодаря взвешенным действиям президента Украины Владимира Зеленского Россия уже стала заложником собственных требований.
По его словам, сейчас очень интересно наблюдать, как Россия начала пятиться после того, как Украина выполнила часть «формулы Штайнмайера».
«Она начала где-то отходить от «формулы Штайнмайера», когда украинская сторона вроде как согласилась на этот сценарий и спросила, — «А что дальше?» И Россия срочно стала придумывать что-то новое, выдвигать какие-то дополнительные условия», — пишет эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, опасность, Зеленский
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