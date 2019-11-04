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Украина потребовала объяснений от Франции из-за скандального заявления Макрона
В МИД Украины потребовали объяснений заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, что Макрон, рассказывая о борьбе с нелегальной миграцией, заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Гвинеи подпольным, а не подпольные болгарские и украинские сети.
«Я отдаю предпочтение людям, которые прибыл из Гвинеи или Кот-д’Ивуар легально … чем подпольным болгарским или украинском сетям»,
– заявил Макрон в интервью, опубликованном 30 октября.
В посольстве Франции объяснили, что президент не против украинцев, которые посещают Францию, а его слова о борьбе с нелегальной миграцией и трудоустройством вырвали из контекста.
«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста»,
— прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МИД Екатерины Зеленко.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Франция, скандал, Макрон
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