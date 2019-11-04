Украинцу во время массажа спины сломали позвоночник

04.11.2019 08:00

Украинцу сделали массаж, после которого он получил перелом.

Инцидент произошел в Житомире.

Так, делом заинтересовалась полиция.

Мужчина 44-х лет сообщил, что в начале октября он попал на массаж. Манипуляции были столь сильными, что из массажного кабинета клиента забрала карета скорой помощи.

Согласно заключению судмедэкспертизы, у мужчины диагностировали закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких позвонков шейного и грудного отдела.

Правоохранители квалифицировали дело как нанесение тяжких телесных повреждений.

Против массажиста открыто уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязательств медработником. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Источник: http://kr24.com.ua