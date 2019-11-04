Украинские подростки начали играть в новую опасную игру

04.11.2019 16:01

Среди украинских подростков в последнее время стала популярной игра под названием «Монетка».

Сюжет об этой игре появился в программе «Свідок» на НТН.

По данным журналистов, суть игры заключается в том, что дети задают друг другу разные вопросы, а пока дожидаются ответа, натирают руку монетой. Чаще всего это приводит к ссадинам, царапинам и кровоподтекам.

По словам педиатра Анны Горбань, через царапины дети могут занести себе в организм различные инфекции.

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