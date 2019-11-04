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В РФ бьют тревогу из-за новой украинской ракеты, которую невозможно сбить (ВИДЕО)
04.11.2019 13:30
В Украине разработана новая противокорабельная ракета "Молния". Ее особенность в том, что в мире еще не разработаны средства для сопротивления ей.
Так, "Молния" предназначена для противодействия в акваториях Черного и Азовского моря флотилии Российской Федерации.
Ракета развивает скорость около 2000-2500 км/ч и считается несбиваемой. Напомним, что скорость звука составляет 1200 км/ч.
"Молния" - сверхзвуковая ракета, ее презентовали конструкторы бюро "Южное".
Полковник запаса и военный эксперт Жданов Олег сообщает, что на данный момент в мире средств вооружения, которые бы могли противодействовать "Молнии", нет.
В российских СМИ подняли панику по поводу украинской разработки, обсуждая мощные характеристики оружия.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, ракета
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