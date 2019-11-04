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Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье
Как организм реагирует на потепление.
Резкая смена погоды может привести к проблемам с самочувствием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лившин.
По его словам, на резкое потепление реагируют сосуды и как следствие – меняется артериальное давление.
«После этого могут возникать головные боли, неприятные ощущения в грудной клетке, тяжесть в ногах, слабость», — отметил врач.
Как говорит специалист, все зависит от уже имеющихся проблем со здоровьем.
«Могут даже произойти небольшие изменения в зрении», — сказал эксперт.
В особую группу риска входят пенсионеры и люди с хроническими болезнями. Проблемы с самочувствием могут возникнуть также у больных диабетом, «вегетатиков», гипертоников и малоподвижных людей.
Для того, чтобы избежать проблем с самочувствием в результате резкого потепления, врач посоветовал придерживаться правил ЗОЖ и не переутомляться.
Теги: Донбасс, здоровье, погода, ноябрь
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