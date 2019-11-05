Цены на электроэнергию для населения вырастут - глава НКРЭКУ назвал сроки

05.11.2019 18:21

В среднесрочной и долгосрочной перспективе непременно произойдет выравнивание цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, причем это неизбежно и другого решения для Украины нет.

Об этом в эфире украинского телешоу заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк, передает Диалог.UA.

По словам Тарасюка, в Украине невозможны зарплаты на европейском уровне, пока Украина не построит нормальный рынок, который будет работать без субсидирования. Он уверяет, что украинцы обманывают сами себя, когда думают, что платят низкий тариф за электроэнергию. Пока население в стране платит низкий тариф, его платит предприятие, которое, в свою очередь, повышает стоимость своей продукции и не может нормально конкурировать с зарубежными товарами, чье качество выше, а стоимость примерно такая же или ниже. Глава НКРЭКУ сказал, что в скором времени необходимо будет выравнивать стоимость электричества для населения на уровень стоимости для предприятий. Это будет дополнительным двигателем для украинской экономики.