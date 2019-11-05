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Гончарук анонсировал массовое увольнения госслужащих
Около 10% государственных служащих в Украине попадут под сокращение. Снижение расходов в этом секторе уже заложено в государственный бюджет на 2020 год. Данные рабочие места будут оптимизированы новыми IT-решениями.
Об этом рассказал в эфире украинского телеканала премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Диалог.UA.
Так, по словам Гончарука, в начале своей работы он получил пожелание президента Зеленского о том, что количество украинских чиновников должно быть сокращено на 10%. Такие цифры были заложены в украинский бюджет на 2020 год. По мнению премьера, правительству удастся сократить число госслужащих на 10 и более процентов за счет оптимизации работы других сотрудников. Также они сократят количество функций, которые в данный момент выполняют сотрудники. Оптимизировать процессы они хотят за счет IT-инструментов и создания электронных баз.
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, сотрудники, сокращение, оптимизация, Зеленский
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