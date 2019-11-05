Какие законы Зеленский должен "подсмотреть" у Путина: Голобуцкий рассказал о стратегически важных вопросах

05.11.2019 21:06

Известный политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал участие президента РФ Владимира Путина в "Совете по русскому языку", рассказав, какие законы Украине действительно стоит перенять у страны-агрессора.

Об этом со ссылкой на Telegram-канал журналиста сообщает Диалог.UA.

Путин сегодня принял участие в "Совете по русскому языку": "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы - а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится официальной государственной политикой. ... Был Советский Союз - во всех странах Восточной Европы учили русский язык, потому что это было выгодно. СССР растворился - интерес к языку начал затух. И это затухание искусственно подогревается, потому что нас побаиваются ". Еще раз подчеркну: президент 145-миллионной страны с 60-миллиардным военным бюджетом и несколькими текущими вооруженными конфликтами лично поперся обсуждать, насколько качественно теперь обучают государственному языку и как продвигают русский язык за рубежом. То есть, условно, вчера он демонстративно нажимал красную кнопку во время учебного запуска ядерных ракет - а сегодня разбирает, почему уменьшается доля тех, кто безупречно владеет языком и изучает русскую литературу. То есть, это точно не "какая разница" - это стратегически важный вопрос даже для ядерной державы. Этот вопрос геополитики и сохранения влияния на международной арене. Вопрос подконтрольности территорий. Независимо от того, сколько вложено в ракеты и мины, вопрос грамотности и чтения русских текстов остается очень важным. А украинская власть все время тянет из России что-то явно не то: как не закон о контроле мобильной связи и интернета - так жесткие рамки для малого бизнеса. Ну и российское представление о "мире на Донбассе" и правильную внутреннюю политику Украины. Тогда как тянуть себе стоит действительно важные вещи: российский закон о государственном языке (очень жесткий - дворником не возьмут без экзаменов по языку-литературе, законодательству и правильной истории), русскую парадигму поддержания "русского мира" и "соотечественников" (украинцев в мире - десятки миллионов, игнорировать такой ресурс - преступление), русскую защиту государственной безопасности и отношение к "вражеским агентам". Кстати, не только Путин лично интересуется качеством преподавания языка и русскоязычным миром. Макрон тоже считает необходимым и важным ежегодно участвовать в масштабных государственных мероприятиях по поддержке не только французского языка, но и "франкофонного мира". В Америке Белый Дом тоже не гнушается непосредственным поощрением участников языковых конкурсов.