- Гончарук анонсировал массовое увольнения госслужащих11:28
- Перепись населения в режиме «онлайн»: к чему готовиться украинцам. ВИДЕО11:12
- МВФ может задержать транши для Украины из-за отношений Зеленского и Коломойского09:32
- Как добиться повышения зарплаты09:11
- В Украину возвращается бабье лето: потеплеет до + 20, - прогноз08:51
- Чем для Украины опасен возврат ОРДЛО на условиях Путина: Будет хуже, чем Приднестровье07:29
- Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО21:50
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ: «Пока Украина не окажется…»20:30
Перепись населения в режиме «онлайн»: к чему готовиться украинцам. ВИДЕО
Перепись населения в Украине состоится в 2020 году, при этом Кабмин ищет возможность посчитать украинцев с использованием онлайн-инструментов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Главред.
По его словам, правительство изучило международную практику проведения переписи населения.
"Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе", - сказал Гончарук в эфире программы Свобода слова на ICTV.
Напомним, в прошлый раз в Украине перепись населения проводили в 2001 году - тогда украинцев насчитали 48 млн 457 тыс. Сейчас, по примерным подсчетам Института демографии, - 38-40 млн. В сентябре 2019 года стало известно, что в Украине хотят провести пробную перепись населения. Для этого Институт демографии и социальных исследований НАН Украины выбрали два района Киева и области - Оболонский и Бородянский.
По данным Минфина, на общенациональную перепись населения необходимо 3,4 миллиарда гривен.
Теги: Украина, Донбасс, онлайн, перепись населения, Кабмин, Минфин
- Кабмин распорядился провести пробную перепись населения
- Субсидии в Украине: что готовят для «мертвых душ»
- Передумали. Кабмин преподнес Коболеву неприятный сюрприз
- Азаров ушёл в отставку и объяснил, почему
- Евро-2009. Онлайн-трансляция матча Украина - Англия
- В Украине вводят абонплату на все: в Кабмине назвали новые цены на тепло и воду
- В районе н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие боевиков «ДНР»10:49
- В ОРДО выросли цены на газ, бензин и дизельное топливо10:30
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным10:08
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты19:38
- Командующий ООС опроверг слухи о создании «серой зоны» в районе разведения войск18:48
- В "администрации" Донецка назвали сумму задолженности жителей города по квартплате16:30
- Гончарук анонсировал массовое увольнения госслужащих11:28
- Перепись населения в режиме «онлайн»: к чему готовиться украинцам. ВИДЕО11:12
- В районе н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие боевиков «ДНР»10:49
- В ОРДО выросли цены на газ, бензин и дизельное топливо10:30
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным10:08
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- МВФ может задержать транши для Украины из-за отношений Зеленского и Коломойского09:32
- Как добиться повышения зарплаты09:11
- В Украину возвращается бабье лето: потеплеет до + 20, - прогноз08:51
- Для Рыб сегодняшний день будет непрост: гороскоп на 5 ноября08:29
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»