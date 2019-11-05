Перепись населения в режиме «онлайн»: к чему готовиться украинцам. ВИДЕО

05.11.2019 11:12

Перепись населения в Украине состоится в 2020 году, при этом Кабмин ищет возможность посчитать украинцев с использованием онлайн-инструментов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Главред.

По его словам, правительство изучило международную практику проведения переписи населения.

"Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе", - сказал Гончарук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Напомним, в прошлый раз в Украине перепись населения проводили в 2001 году - тогда украинцев насчитали 48 млн 457 тыс. Сейчас, по примерным подсчетам Института демографии, - 38-40 млн. В сентябре 2019 года стало известно, что в Украине хотят провести пробную перепись населения. Для этого Институт демографии и социальных исследований НАН Украины выбрали два района Киева и области - Оболонский и Бородянский.

По данным Минфина, на общенациональную перепись населения необходимо 3,4 миллиарда гривен.