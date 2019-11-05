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Пономарь назвал крупный провал Зеленского: "В Москве открывают шампанское"
Известный политический эксперт Олег Пономарь заявил о большой победе Москвы в схватке с Украиной из-за отказа МВФ возобновить программу сотрудничества с Киевом.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает Диалог.UA.
Пономарь заявляет, что на сегодня нет главнее и важнее новости для Украины, чем эта. "Сегодня в Москве открывают снова шампанское", - подчеркнул Пономарь. По его мнению, отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом является главным маркером способности Украины продолжать структурные реформы и играть по правилам цивилизованного мира. При этом отказ от сотрудничества является настоящей победой Москвы. "МВФ. Главнее и важнее сегодня новости в Украине нет. То, что МВФ не возобновляет сотрудничество и не предлагает новую Программу, должно быть на всех ТВ-каналах и во всех СМИ 247. Я всегда писал, что несотрудничество с МВФ - маркер №1. Готова ли Украина продолжать структурные реформы? Готова ли Украина играть по правилам цивилизованного мира? Хочет ли? И дело даже не в возможном дефолте. Дело в выборе: Украина либо с Западом и играет по его правилам, либо становится Сомали. Сегодня в Москве открывают снова шампанское", - пишет он.
Теги: Украина, Донбасс, Москва, победа, МВФ, соцсети, реформы, Зеленский
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