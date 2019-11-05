Пономарь назвал крупный провал Зеленского: "В Москве открывают шампанское"

05.11.2019 13:11

Известный политический эксперт Олег Пономарь заявил о большой победе Москвы в схватке с Украиной из-за отказа МВФ возобновить программу сотрудничества с Киевом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает Диалог.UA.

Пономарь заявляет, что на сегодня нет главнее и важнее новости для Украины, чем эта. "Сегодня в Москве открывают снова шампанское", - подчеркнул Пономарь. По его мнению, отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом является главным маркером способности Украины продолжать структурные реформы и играть по правилам цивилизованного мира. При этом отказ от сотрудничества является настоящей победой Москвы. "МВФ. Главнее и важнее сегодня новости в Украине нет. То, что МВФ не возобновляет сотрудничество и не предлагает новую Программу, должно быть на всех ТВ-каналах и во всех СМИ 247. Я всегда писал, что несотрудничество с МВФ - маркер №1. Готова ли Украина продолжать структурные реформы? Готова ли Украина играть по правилам цивилизованного мира? Хочет ли? И дело даже не в возможном дефолте. Дело в выборе: Украина либо с Западом и играет по его правилам, либо становится Сомали. Сегодня в Москве открывают снова шампанское", - пишет он.