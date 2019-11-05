Скорая, полиция, пожарные в Украине будут вызываться по-новому: назван номер — один для всех

05.11.2019 15:48

Скоро должен состояться переход одна единую экстренную систему "112".

Таким образом Украина адаптируется к нормам Евросоюза и упрощает доступ украинцев к экстренным службам. В планах властей осуществить перевод всех экстренных служб на единый номер. Вместо 101, 102, 103 и 104 будет один номер — 112. В таком случае оператор единой системы сможет самостоятельно вызвать необходимую службу для помощи позвонившему. Журналисты отмечают, что указанная система успешно действуют во многих странах мира и хорошо зарекомендовала себя. О внедрении системы в Украине начали задумываться еще во время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года. Журналисты смогли выяснить, что с августа нынешнего года уже проводится тестирование системы, которая на протяжении многих лет работает в Соединенных Штатах.