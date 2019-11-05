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Стрелков удивил признанием после Донбасса: "Украина своих не сдает"
Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин сделал неожиданное признание о том, что "Украина своих не сдает".
В эфире одного из российских интернет-каналов Стрелков рассказал, чем Украина отличается от России, передает Диалог.UA.
В процессе разговора он заявил, что после того, как Россия сдаст Украине Донбасс, следующим на очереди будет Крым. По его мнению, на оккупированном полуострове сразу поднимут голову украинские патриоты и проукраинское местное население, которое выступит за возвращение в состав Украины. Они сделают это смело, поскольку Украина в будущем вытащит их. "Украина своих не сдает, Украина своих вытаскивает", - неожиданно заявил Стрелков в прямом эфире. По его мнению Украина вытаскивает даже отъявленных преступников. После выслушанной аргументации со Стрелковым согласился и его партнер по эфиру Максим Калашников.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, население, патриоты, Стрелков, Гиркин
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