У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу

05.11.2019 14:09

Завершить военный конфликт на Донбассе можно только дипломатическим путем с прямыми переговорами с Россией в «нормандском формате», но удастся ли президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться с российской стороной пока неясно. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев, пишет ДонПресс.

В частности, он отметил:

«Именно для того, чтобы произошла встреча в „нормандском формате“ сейчас и направляет свои усилия Владимир Зеленский. Другой вопрос, сможем ли мы прийти к согласию с россиянами».

Потураев считает, «формулу Штайнмайера» «фомкой, которой можно взломать „нормандский формат“». Он добавил, что Украина вынуждена вести борьбу:

«Борьба за победу — это борьба за возвращение людей, территорий, полноценная реинтеграция».