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Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео

05.11.2019 12:26
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Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео

Коррупция в Украине характеризуется глубокой историей. Как передает replyua.net, об этом в комментарии радиостанции КСМО заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео, комментируя поддержку нынешней администрации президента США Дональда Трампа стремлений Украины по борьбе с коррупцией.

«Относительно Украины, мы были сосредоточены на нескольких вещах. В первую очередь, это нация с глубокой историей коррупции – и наша миссия, миссия посла, миссия Курта Волкера (экс-спецпредставителя США по вопросам Украины, - ред.) была очень четкой: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – снизить риск коррупции», - сказал Помпео. Вместе с тем, дипломат утверждает, что в отличие от Трампа, который одобрил поставку летального оружия Украине, во время начала российской агрессии в 2014 году экс-президент США Барак Обама отказывался от предоставления Киеву систем вооружений, необходимых для защиты государства.

Напомним, ранее Помпео заверил, что Соединенные Штаты не оказывали давления на Украину в обмен на оказание финансовой и военной помощи.



Теги: Украина, США, Донбасс, помощь, коррупция
 
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