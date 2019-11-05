Украинцев могут лишить безвиза: стали известны причины

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Президент Зеленский все-таки подписал закон, которым реально сворачивается начатая при Порошенко и не законченная судебная реформа. Этот закон вызвал откровенное недовольство у наших западных партнеров. Ведь это одна из тех реформ, которые были выставлены в первом перечне необходимых для получения Безвиза. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Тарас Черновил.
Он отмечает, теперь осталось окончательно добить НАЗК. Оно очень слабое и не выполняет на 100% те функции, которые на него были возложены, но за это нас только критикуют, а за его преобразование в аппарат для политических целей в руках режима будут санкции. То же самое и с НАБУ. По словам Черновола, он был одним из крупнейших критиков НАБУ и Сытника, но вмешиваться в его работу власть не имеет права. И Порошенко это сделать не рискнул. За это получил гарантии хоть и слабой, но все-таки поддержки Украины и тот же Безвиз.
По словам политолога, сейчас тема «перезапуска НАБУ» уже висит в воздухе. Реформу в ГПУ сдержанно приветствовали на Западе. Сейчас прошла зачистка под абсолютно нелегитимными мотивами и механизмами. А это уже тоже удар по фундаментам Безвиза.
Теги: Украина, Донбасс, реформы, безвизовый режим
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