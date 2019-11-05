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В Украине исчезнут детские дома и интернаты

05.11.2019 16:12
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В Украине исчезнут детские дома и интернаты

Вскоре Украина откажется от воспитания детей в интернатах и детских домах и трансформирует их в самом ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации ко второму чтению Госбюджета-2020., пишет ДонПресс.
Гончарук сообщил, что Кабмин намерен трансформировать интернаты уже в 2020 году и добавил:
«У нас действует неправильная система — интернаты. Мир отказывается от этого в пользу воспитания в условиях, приближенных к семье. Мы будем двигаться по этому пути».



Теги: Украина, Донбасс, интернат, детский дом
 
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