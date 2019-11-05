Вчера в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда

05.11.2019 16:00

По данным Центральной Геофизической обсерватории, вчера после полудня в Киеве столбик термометра поднялся до +17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения для этого дня, зафиксированного в 1957 году, сообщает НВ.

Кроме того, среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.

Также температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3°С. Показатель повторил рекорд за последние 137 лет наблюдений.

По климатическим данным такие показатели соответствуют 21 сентябрю.