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Захват кораблей ВМСУ в Керченском проливе: у Путина начали выдвигать свои условия
В России согласны вести разговор о возвращении украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе, если Украина признает свою "провокацию" в Керченском инциденте, заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков, сообщает российское информационное агентство ТАСС, передает from-ua
Комментируя ноту Министерства иностранных дел Украины относительно требований вернуть корабли, Цеков заявил, что корабли могут быть полезными в некоем "расследовании", которое пытается устроить Москва по поводу Керченского инцидента.
Кроме того, россиянин заявил, что отдавать корабли можно только в том случае, если Украина "признает провокацию" со своей стороны.
Напомним, 25 ноября 2018 года российские спецназовцы атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В результате атаки три моряка получили ранения, в плен попали 24 украинских военнослужащих.
Атака в районе Керченского пролива стала первой открытой агрессией РФ против Украины с 2014 года. Россия отказалась признать захваченных моряков военнопленными, следователи ФСБ фабриковали против них дела за "нарушение границы". 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, которым обязал РФ немедленно освободить моряков и вернуть корабли ВМСУ.
В июне Россия отчиталась трибуналу о выполнении требования, но украинцев удерживали в СИЗО "Лефортово" (Москва) до 7 сентября. Именно тогда состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в рамках которого 24 моряка и вернулись домой.
Теги: Донбасс, Керченский пролив, корабли, захват, ВСУ
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