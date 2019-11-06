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Безобидное приложение сделает "минус" на счету украинца
То, что мошенники подделывают сайты официальных магазинов, уже не новость. А вот о безопасном использовании некоторых мобильных приложений стоит задуматься. Ведь они воруют деньги с банковских карт, следят за пользователями и их интимной жизнью.
Технологии не только облегчают нашу жизнь, а и, как оказалось, могут серьезно навредить нашей безопасности.
Гавриил Хмельницкий, ни о чем не подозревая, установил на смартфон специальное приложение для домашней бухгалтерии. Целью таких программ является запись расходов пользователя и их анализ. Вместо фиксирования потраченных денег, пользователь заметил исчезновение немалых сумм со своих счетов. Улики мошенничества молодой человек передал Киберполиции.
"С моей карточки исчезла примерно тысяча гривен. Я удалил эту программу, сменил телефон на более новый, надежный, с хорошей операционной системой",
– рассказывает Гавриил.
Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов сообщает, что мошенники вышли на новый уровень. Они могут получить доступ абсолютно ко всему – начиная с обычных приложений и заканчивая интернет-банкингами. Все это ПО может скрытно выманивать деньги.
Но и это далеко не все. Существуют и программы для шпионажа. Такого рода приложения могут записывать Ваши звонки, сообщения, пароли, фотографии.
Большинство небезопасных приложений имеет рейтинг ниже четырех звезд. Лучше устанавливать ПО только с официальных платформ. По подсчетам аналитиков, смартфонов будет больше чем людей, поэтому вопрос цифровой гигиены требует особого внимания.
Источник: kr24.com.ua
Теги: Донбасс, мобильный телефон, приложение
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