Генпрокуратура назначила врио прокурора Запорожской области Маслюка

06.11.2019 20:18

Генеральная прокуратура назначила временно исполняющим обязанности прокурора Запорожской области Александра Маслюка.



Об этом стало известно в среду на представлении замначальника полиции области при участии представителей облпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Маслюк работает заместителем прокурора Запорожской области - начальником управления представительства интересов государства в суде.

Сейчас в руководстве облпрокуратуры работают первый заместитель и 3 заместителя прокурора.

Источник: ukranews.com