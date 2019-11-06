Госпогранслужба закрывает один из КПВВ на админгранице с Крымом

06.11.2019 13:30

В связи со строительными работами на Херсонщине будет временно закрыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Каланчак"

Об этом Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы сообщило в Facebook, передает "ДС".

Сообщается, что пропуск граждан на КПВВ "Каланчак" не будет осуществляться с 7 по 15 ноября.

"Для проведения представителями "Укрзализныци" строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с АР Крым, исключения случаев травмирования людей и неудобств при пересечении, руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к председателю Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПВВ "Каланчак".

При этом контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме.