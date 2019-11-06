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"Имеете честь защищать Украину!" Порошенко обратился к ученикам освобожденного от оккупантов лицея
Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной.
Он напомнил о том, как впервые побывал в лицее вскоре после эвакуации учебного заведения из оккупированного террористами Луганска (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"Когда мы впервые увиделись – это были непростые времена в октябре 15-го года. Через несколько недель после того, как лицей, который переехал из Луганска, открыл свои двери для первых лицеистов. Не было ничего – голые стены, отсутствие окон, отсутствие учебных пособий. Но была большая любовь к Украине и вера в наше государство", – подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что очень быстро восстановленный лицей стал центром общественной жизни в Кременной.
Политик также подчеркнул, что именно на плацу лицея в Кременной впервые прозвучало новое воинское приветствие "Слава Украине! – Героям слава!". После этого президент инициировал законодательное закрепление нового официального приветствия. Это решение поддержал украинский парламент, и новое приветствие внесли в военные уставы.
"Это начиналось здесь, в Кременной – и вы были участниками этого исторического события. Мне очень приятно слышать, что почти 90 процентов ваших отпускников идут в высшие учебные заведения Министерства обороны и других силовых структур. Когда вы выбираете для себя профессию защищать родную землю сознательно – вы уже знаете, что это такое. За эти пять лет Украина прошла героический путь. Создала новую армию, воспитала новые кадры, значительно повысила престиж военной службы. И сегодня Украинский армия – наиболее уважаемый государственный институт.
Вы сделали правильный выбор. Вам дана высокая честь – защищать украинское государство. Свою безопасность вам доверил лучший в мире украинский народ. Именно поэтому я сегодня здесь вместе с членами моей команды", – отметил Порошенко.
Он отметил, что гражданам нужно объединиться, чтобы Украина была сильным государством, ведь никто не хочет мира больше чем украинский народ, и никто не хочет освобождения нашей земли так, как этого хотим мы.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Украина, Донбасс, военные, лицей, обращение, Порошенко
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