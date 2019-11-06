Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Я в шоке!" Зеленский резко отреагировал на ситуацию с производством танков для ВСУ

06.11.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Я в шоке!" Зеленский резко отреагировал на ситуацию с производством танков для ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован информацией о том, что "Завод имени В. А. Малышева" за последние 10 лет выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ", – сообщил он на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" которое проходило в среду, 6 ноября, в Харькове.

"Статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", – добавил глава государства.

По его словам, на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до 4 лет и уровень зарплат очень низкий.

Кроме того, зимой люди работают в помещении, где температура составляет всего 0 градусов.

Зеленский призвал премьер-министра собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" – резюмировал глава государства.

Источник:  obozrevatel.com 



Теги: Донбасс, Харьков, танки, ВСУ, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх