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Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыло дело о возможной даче бывшему премьер-министру Арсению Яценюку через его соратника и экс-депутата Николая Мартыненко взятки в размере 6 млн долларов экс-парламентарием Игорем Скосарем за проходное место в избирательном списке партии "Батьківщина" на выборах парламента в 2012 году.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
Дело открыто по решению Антикоррупционного суда, который обязал начать расследование этого факта.
19 сентября заявитель направил в НАБУ обращение о совершении уголовного преступления по факту предоставления должностным лицом неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов экс-премьер-министру через депутата Рады с целью получения места в избирательном списке политической партии.
Указанные действия, по мнению заявителя, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
В мае Скосарь заявил, что не помнит о своих словах о "покупке" места в Раде за 6 млн долларов.
В 2017 году бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов сообщил в социальной сети Facebook, что уголовное производство по факту получения взятки Яценюком от Скосаря через Мартыненко за место в списке "Батьківщини" было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
В ходе тех событий Яценюк был главой фракции "Батьківщина" в Раде.
Источник: ukranews.com
Теги: Донбасс, Яценюк, скандал, расследование, взятка, НАБУ
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