Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование

06.11.2019 14:15

Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыло дело о возможной даче бывшему премьер-министру Арсению Яценюку через его соратника и экс-депутата Николая Мартыненко взятки в размере 6 млн долларов экс-парламентарием Игорем Скосарем за проходное место в избирательном списке партии "Батьківщина" на выборах парламента в 2012 году.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Дело открыто по решению Антикоррупционного суда, который обязал начать расследование этого факта.

19 сентября заявитель направил в НАБУ обращение о совершении уголовного преступления по факту предоставления должностным лицом неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов экс-премьер-министру через депутата Рады с целью получения места в избирательном списке политической партии.

Указанные действия, по мнению заявителя, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

В мае Скосарь заявил, что не помнит о своих словах о "покупке" места в Раде за 6 млн долларов.

В 2017 году бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов сообщил в социальной сети Facebook, что уголовное производство по факту получения взятки Яценюком от Скосаря через Мартыненко за место в списке "Батьківщини" было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В ходе тех событий Яценюк был главой фракции "Батьківщина" в Раде.

Источник: ukranews.com