- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Пенсионерам готовят надбавки к выплатам: кому повезет больше остальных09:19
- В Украине инвалиды будут работать больше09:00
- Адский огнь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Зеленский назначил адвоката Мака внештатным советником08:00
- Вся зима будет очень снежная: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму07:41
- Пенсии и справки через мобильный телефон: Зеленский выдвинул требования07:27
- Зеленский поручил Минздраву усовершенствовать систему экстренной медпомощи21:06
- Дело о закупке некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны 20:26
Осторожно! В Украину идет грипп-убийца
С первыми холодами в Украину пришел и грипп. Только за последнюю неделю октября, по данным МОЗ, гриппом и ОРВИ заболело более 155 тысяч человек.
Медики прогнозируют две волны эпидемии гриппа – в декабре и в конце января – начале февраля. Причем в этом сезоне будут вирусы-мутанты, от которых у украинцев нет иммунитета. Как спастись от болезни – читайте в материале OBOZREVATEL.
Нас ожидает серьезный грипп
Фишкой зимнего сезона считается грипп. В этом году в Украину, по мнению врачей, могут прийти штаммы А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Причем опасны они тем, что за последнее время сильно мутировали, поэтому у нас нет к ним иммунитета.
"В отличие от прошлогодней эпидемии, главенствовать теперь будут сразу два штамма заболевания – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они отличаются от предшественников по антигенной и генетической структуре. То есть ни у кого из нас нет иммунитета к этим вирусам", – говорит заведующая отделением респираторных вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.
Грипп опасен для молодых и людей среднего возраста
В прошлом сезоне в Америке от гриппа Н3N2 скончалось 80 тысяч человек. Дело в том, что США не были готовы к тому, что именно эти штаммы будут преобладать, и людей прививали от других видов гриппа.
Эти штаммы гриппа опасны тем, что дают осложнения в виде пневмонии и способны привести к летальному исходу. Например, Brisbane более опасен для молодых и людей среднего возраста. Он характеризуется быстротекущим воспалительным процессом. Kansas способен вызвать бактериальное осложнение.
Грипп начнет активно циркулировать в конце ноября, а вот его пики придутся на конец декабря и конец января – начало февраля. В целом же сезон гриппа продлится до конца марта.
В Европу вирус пришел еще в начале октября. Сообщается о случаях заболевания в Латвии и Польше. Причем уже есть осложнения в виде гриппозной пневмонии.
Как защититься от гриппа
Единственной защитой от гриппа может быть только прививка. Даже если вы все-таки подхватите вирус, то перенесете болезнь намного легче. Врачи рекомендуют делать прививку до ноября, либо до начала активной фазы гриппа. Правда, можно вакцинироваться уже во время эпидемии, главное, чтобы вы были здоровы в день прививки.
Врачи советуют успеть сделать прививку до начала эпидемии
Если же вы пропустили вакцинацию, то стоит подумать о защите от инфекций. По совету врача, принимайте витамины и средства, повышающие иммунитет. В период эпидемии употребляйте в пищу лук и чеснок. Старайтесь избегать людных мест, носите защитную маску. Также для защиты врачи советуют смазывать слизистые носа оксолиновой мазью. Увлажняйте воздух в помещении, промывайте нос после возвращения с улицы. Если дома кто-то заболел гриппом, то сразу начинайте прием противовирусных препаратов.
Как отличить грипп от ОРВИ
И помните, грипп можно отличить от обычной простуды или ОРВИ.
"Грипп всегда начинается внезапно с поднятия температуры до 39-40 градусов. Она может держаться 3-4 дня, а то и больше. ОРВИ начинается тоже быстро, но не так резко, и температура при этом может подняться до 38 и выше. При гриппе человека сильно морозит, болит голова, есть боль вокруг глазных яблок, ломит мышцы. При ОРВИ человек чувствует усталость. При гриппе насморк может появиться на 2-3 день уже как осложнение. А при ОРВИ и простуде в первый же день, причем чихание для гриппа нехарактерно, оно чаще сопровождает ОРВИ и простуду", – говорит семейный врач Ярослав Совенко.
Теги: Украина, Донбасс, грипп, прививка, ОРВИ
- Грипп уже на пороге: медики сообщили, какие штаммы гриппа "атакуют" украинцев и когда ждать первой волны эпидемии
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"
- В Кремле считают, что Украина заразила Россию гриппом
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов
- Енакиевский горсовет освобождён от захватчиков, на крыше - флаг Украины (ФОТО)
- Украина готова отключить оккупированному Донбассу еще и воду: у Гройсмана выдвинули жесткий ультиматум в адрес "Л/ДНР"
- Адский огнь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет22:44
- В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений22:08
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО21:45
- В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран21:24
- Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео20:44
- Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое19:20
- «Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО18:49
- В Коминтерново из-за попадания мины загорелся жилой дом17:30
- Василий Ломаченко установил впечатляющий рекорд10:30
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Много жертв, «тела разбросаны по земле»: бойня на границе: 09:55
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Пенсионерам готовят надбавки к выплатам: кому повезет больше остальных09:19
- В Украине инвалиды будут работать больше09:00
- Адский огнь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Зеленский назначил адвоката Мака внештатным советником08:00
- Вся зима будет очень снежная: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму07:41
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Знаки Зодиака, для которых ноябрь может быть судьбоносным17:14
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы