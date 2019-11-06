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Пенсионерам готовят надбавки к выплатам: кому повезет больше остальных
В законодательстве Украины предусмотрели надбавки и повышения пенсий. Однако повезет лишь некоторым категориям граждан.
Об этом сообщает Знай.
Так, надбавки предусмотрены ветеранам: участникам боевых действий, людям с инвалидностью и "детям войны".
Также на надбавки могут рассчитывать те неработающие пенсионеры, у которых на содержании находятся несовершеннолетние дети или с инвалидностью по выслуге лет.
Также доплаты могут быть у инвалидов первой группы, а также одинокие люди с инвалидностью второй, третьей группы в случае достижения соответствующего возраста и одинокие получатели пенсий по возрасту и по выслуге лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, и ежемесячные компенсации в случае потери кормильца.
Для обеспечения безбедной старости для украинских пенсионеров предусмотрены также надбавки, например, незанятым пенсионерам, которые имеют на содержании детей до 18 лет к пенсии по возрасту, в связи с инвалидностью и за выслугу лет, на уход лицам с инвалидностью и одиноким лицам.
Сообщается, что с 1 июля по 1 октября размер минимальной пенсии в Украине вырос на 0,5%. Кроме того, в Кабмине планируется трехэтапное повышение пенсионных выплат — ожидается, что в 2020 году минимальная пенсия украинца увеличится на 8%.
Теги: Украина, Донбасс, надбавка, повышение, пенсии
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