Пенсионерам готовят надбавки к выплатам: кому повезет больше остальных

06.11.2019 09:19

В законодательстве Украины предусмотрели надбавки и повышения пенсий. Однако повезет лишь некоторым категориям граждан.

Об этом сообщает Знай.

Так, надбавки предусмотрены ветеранам: участникам боевых действий, людям с инвалидностью и "детям войны".

Также на надбавки могут рассчитывать те неработающие пенсионеры, у которых на содержании находятся несовершеннолетние дети или с инвалидностью по выслуге лет.

Также доплаты могут быть у инвалидов первой группы, а также одинокие люди с инвалидностью второй, третьей группы в случае достижения соответствующего возраста и одинокие получатели пенсий по возрасту и по выслуге лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, и ежемесячные компенсации в случае потери кормильца.

Для обеспечения безбедной старости для украинских пенсионеров предусмотрены также надбавки, например, незанятым пенсионерам, которые имеют на содержании детей до 18 лет к пенсии по возрасту, в связи с инвалидностью и за выслугу лет, на уход лицам с инвалидностью и одиноким лицам.

Сообщается, что с 1 июля по 1 октября размер минимальной пенсии в Украине вырос на 0,5%. Кроме того, в Кабмине планируется трехэтапное повышение пенсионных выплат — ожидается, что в 2020 году минимальная пенсия украинца увеличится на 8%.