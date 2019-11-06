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«Переговоры в русском стиле»: в «Нафтогазе» высмеяли слова Пескова по транзиту газа

06.11.2019 10:48
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«Переговоры в русском стиле»: в «Нафтогазе» высмеяли слова Пескова по транзиту газа

Национальная компания «Нафтогаз» высмеяла вчерашнее заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о якобы невозможности сейчас вести переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа, передает replyua.net.

«Все сводится к такому заявлению спикера Путина Пескова: «Никаких переговоров о транзитной сделке, пока мы не прекратим принудительное исполнение 3 млрд. долларов в рамках завершенного арбитража и не откажемся от других претензий в Стокгольме». Добро пожаловать на коммерческие переговоры в русском стиле», – сказано в сообщении «Нафтогаза» в микроблоге Twitter.



Теги: Донбасс, Нафтогаз, переговоры, газ, транзит, Песков
 
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