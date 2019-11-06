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Порошенко полетел в Харьков эконом-классом - пассажиры опешили, увидев экс-президента: видео

06.11.2019 16:20
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Порошенко полетел в Харьков эконом-классом - пассажиры опешили, увидев экс-президента: видео

В социальных сетях вызвало бурное обсуждение видео, на котором экс-глава государства был замечен в салоне самолета.

Об этом сообщает Диалог.UA.

Видео разместил один из очевидцев, который заметил Порошенко и снял его на камеру своего мобильного телефона. Впоследствии ролик был размещен в социальных сетях и вызвал ажиотаж пользователей.

"Петро Порошенко летит не на Мальдивы. Эконом-класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются", - написал блогер Андрей Луганский в комментарии к видео. Позже он опубликовал еще одно видео, на котором пассажиры самолета фотографируются с пятым украинским президентом.

На опубликованных кадрах Святослав Цеголко после просьбы пассажиров делает снимок в салоне самолета.

"Селфи - это селфи. А вот сделать фото в полете над Украиной с президентом Порошенко - это оригинально. Фотограф - Святослав Цеголко", - пишет он.



Теги: Донбасс, Харьков, самолет, Порошенко
 
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