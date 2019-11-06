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Президент поставил перед правительством задачу продлить срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом Министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова» (ХКБМ), которое входит в Государственный концерн «Укроборонпром».
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский посетил предприятия Укроборонпрома. В частности, Глава государства ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова». Их должны были изготовить еще в июне этого года.
Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.
Глава государства поставил задачу перед Кабинетом Министров Украины рассмотреть вопрос переноса сроков поставки продукции.
«Состояние предприятий Укроборонпрома – ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова», заключенного во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 14 июля 2016 года в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года», – сказал Владимир Зеленский в ходе рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром».
Решение позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 бэтээров и отправить их на восток Украины для использования в ходе Операции объединенных сил. Остальные машины должны быть готовы до конца августа 2020 года.
Кроме того, Владимир Зеленский посетил Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева» и ознакомился с образцами военной техники, которую производят на заводе. Речь идет о танках «Оплот» и «Булат».
На ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» Глава государства ознакомился с производственными мощностями цеха окончательной сборки, осмотрел образцы гражданской и военно-транспортной техники.
Источник: president.gov.ua
Теги: Донбасс, президент, Харьков, контракт, правительство, БТР
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