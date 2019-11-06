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Скандал в "оборонке": чиновников из Минобороны обвинили в закупке некачественных бронежилетов
Чиновникам из Министерства обороны массово объявляют о подозрении в закупке некачественных бронированных жилетов для военных.
Так, речь идет о таких чиновниках: Дмитрий Марченко, начальник управления развития материального обеспечения украинской армии, его заместитель Ольга Капинус, Сергей Почтаренко, первый заместитель начальника управления развития матобеспечения военных сил, а также об Комырянском и Саковце, начальниках подразделения. Они обвиняются в закупке бронежилетов, которые не соответствуют должному качеству, а, значит, подвергают жизнь воина опасности, имитируя защиту.
Вчера, 5 ноября, им объявили о подозрении, меру пресечения им изберут в пятницу, 8 ноября.
По данным инсайдеров, собранный компромат - это только часть. По мере изучения материалов количество подозреваемых будет увеличиваться.
Сообщается, что по этому делу подозрения могут быть объявлены еще семи людям.
В Министерстве обороны Украины, меж тем, информацию Госбюро расследований о закупке некачественных бронежилетов отрицает. К тому же, есть информация о том, что цена на жилеты была существенно завышена.
В Минобороны настаивают на создании специального совета в составе общественников, представителей СМИ, волонтеров и депутатов.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, скандал, бронежилет, Минобороны
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