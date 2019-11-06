Средств в госбюджете хватит на "государство в смартфоне" - Гончарук

06.11.2019 18:00

В правительстве заявляют, что средств в государственном бюджете хватит для того, чтобы проект "государства в смартфоне" запустился уже в следующем году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

"Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы "государство в смартфоне" появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году", - сказал Гончарук.

Гончарук также отметил, что у каждого ведомства запланированы расходы на диджитализацию.

"У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизации и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства", - добавил премьер.

Источник: epravda.com.ua