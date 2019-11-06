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Субсидии в 2020 году пересчитают по новой: кто будет платить меньше за коммунальные услуги

06.11.2019 11:20
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Субсидии в 2020 году пересчитают по новой: кто будет платить меньше за коммунальные услуги

В Украине готовы сократить в 2020 расходы на субсидии. Так, на государственную помощь готовы выделить на 7 миллиардов меньше, чем раньше.

В бюджете, который презентовало правительство на следующий год, на данные расходы выделят 48 миллиардов гривен. Данную сумму в Минсоцполитики считают достаточной для выплаты льгот и субсидий всем, кто нуждается в них. 

Юлия Соколовская, глава ведомства, отмечает, что вид помощи зависит напрямую от материального положения и доходов граждан. Она уверяет, что в проверках получателей субсидий особых изменений не будет.

Во время презентации проекта государственного бюджета Алексей Гончарук сообщил, что правительство перед собой поставило задачу, чтобы на оплату коммуналки малообеспеченные семьи тратили не больше 15% совокупного дохода.

Источник:  znaj.ua 



Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, отопительный сезон
 
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