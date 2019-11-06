Украинские электростанции начали отключать: стала известна причина

06.11.2019 12:20

Компания «Укрэнерго» признала, что отечественные электростанции начали отключать в связи с импортом российской электроэнергии, так как ограничить импорт нереально. Как передает replyua.net, об этом сообщил глава департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский в комментарии изданию «Главком».

По его словам, компания не имеет возможности ограничить импорт, в связи с чем ограничивает отечественных производителей электроэнергии.



«Отсутствует возможность с точки зрения законодательства ограничения импорта по тем государственным контрактам, которые действуют. Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть», - сообщил Вишневский. Он добавил, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии нужно внести определенные изменения в законодательство.