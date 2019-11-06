«Услышьте меня». Люди в Харькове перекрыли дорогу кортежу Зеленского (ВИДЕО)

06.11.2019 18:20

В среду, 6 ноября, в Харькове горожане перекрыли выезд кортежу президента Владимира Зеленского.

В результате глава государства вышел, чтобы пообщаться с харьковчанами. Люди просили не сносить рынок "Барабашово", через который намерены провести новую дорогу. Видео с инцидентом опубликовали в сети.

Зеленский рассказал, что знаком с ситуацией и уже поручил это дело новому главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

"Услышьте меня. Он работает только 10 минут, он разберется", – ответил президент и скрылся за охраной в авто.

Горожане провожали Зеленского выкриками "молодец", пытаясь передать ему подарки.