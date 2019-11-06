В Украине инвалиды будут работать больше

06.11.2019 09:00

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") сделала заявление о том, что нужно отказаться от существующей системы разграничения инвалидности и переходить на Международный классификатор функциональности, который действует в ЕС.

"Мы сейчас продолжили ту работу, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения. Мы имплементируем в украинское законодательство Международный классификатор функциональности, он уже переведен на украинский язык, но до конца не проведена система его ратификации. С помощью МКФ мы хотим наконец-то избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времён"

- говорит Третьякова

Теперь социальная политика государства по отношению к людям с инвалидностью и выплатам для них будет строиться не на привычных группах, а на расчете процента потери трудоспособности, как и Всемирная организация здравоохранения. Такое изменение увеличит долю людей с инвалидностью на рынке труда.

Сейчас, как замечает Третьякова, Госслужба по вопросам труда предоставляет 4% рабочих мест в частном секторе людям с инвалидностью. В случае несоблюдения данного положения, предприятие ожидают штрафные санкции.

Источник: http://kr24.com.ua