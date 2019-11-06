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Вся зима будет очень снежная: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму
Народный синоптик Леонид Горбань в прямом эфире ObozTV дал прогноз относительно будущего похолодания и прихода зимы.
По его словам, волна похолодания всегда идет 3-4 дня, затем идет резкое потепление, оно, как правило, длится 4-5 дней.
"Послезавтра уже ожидается снижение температуры на 3-4 градуса. С 24-25 октября будет похолодание серьезное, это вторая волна. Дневная температура +7 ... + 10, ночная будет доходить до +2 ... + 3. И к концу месяца уже более потепления не просчитывается. С 24-25 октября уже резкое снижение температуры", - заявил народный синоптик.
Он отметил, что до 10 ноября три-четыре дня первых чисел дневная температура составит +10 ... + 14, затем она будет падать сразу, держаться пять дней +6 ... +9, а с 12 по 22 ноября синоптик прогнозирует слабые устойчивые морозы.
"Будет -2 ...- 4, а 17-18 ноября температура будет достигать -9 ...-11. И с 23 ноября снова потепление, и до конца ноября температура снова плюсовая. А стойкая зима начнется четко с 12 декабря. 3-4 декабря будет минусовая температура, потом 4-5 дней плюсовая, +3 ... + 4. А с 12 декабря и до конца месяца - полностью минусовая температура. Правда, морозы невысокие, где-то -4 ...- 5, - 11 ...- 12. И только 24-25 декабря могут достигать -13 ...- 15. Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь январь морозный, а в феврале они будут сильнее, чем в январе -18 ...- 20. Практически снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная", - заявил Леонид Горбань.
Источник: https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, погода, зима, прогноз, снег
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