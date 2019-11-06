Зеленский назначил адвоката Мака внештатным советником

06.11.2019 08:00

Президент Владимир Зеленский назначил адвоката Эндрю Романа Мака внештатным советником.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Президент назначил Мака указом №807 от 5 ноября.

"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - сказано в нем.

Мак родился в Нью-Йорке, свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.

В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов в Украине.

По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

По его словам, Оранжевая революция заставила его остаться в Украине на более долгий срок.

Мак также работал в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС "в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил юриста Дарью Свиридову первым заместителем постоянного представителя Президента в Крыму.