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Украинцев будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

07.11.2019 08:10
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Украинцев будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

Глава государства получил документ о штрафах автомобилистов на подпись.

Так, идет речь о новых правилах перевозки детей в автомобиле. Теперь для транспортировки на машине ребенка нужно автокресло. За нарушение закона водителю грозит штраф в размере 510 гривен, 850 - за повторное. 

Дмитрий Разумков, глава ВР, одобрил законопроект 5 ноября.

Теперь за перевозку детей не по правилам автомобилисту грозит административная ответственность.

Так, депутаты Верховной Рады поддержали законопроект #1150, в первом чтении за него проголосовало 323 нардепа 29 октября.

В профильном комитете сообщили о необходимости введения правок в проект закона, депутаты поддержали такое решение.

Источник:  kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, дети, штраф, автокресло
 
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