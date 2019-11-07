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В Украине закрыты двести школ. Названы причины
В Украине с начала учебного года 2019-2020 закрылось около двух сотен школ. В Министерстве образования объяснили, почему это происходит.
Сообщается, что часть школ закрылась временно. Они находятся на стадии капитального ремонта.
Так, для сравнения приведена статистика за прошлый, 2018-2019 год: перед началом учебного процесса было закрыто 120 школ.
Среди причин, которые привели к закрытию такого количества учебных заведений, основными является неудовлетворительное состояние помещений школ, отсутствие возможности собрать полный комплект для формирования классов, перевод детей на обучение в так называемые опорные школы, которые финансируются лучше для повышения образовательного уровня.
По статистике, в 2018 году каждая четвертая школа считалась малокомплектной. Это значит, что в ней училось меньше сотни учеников.
Теги: Украина, Донбасс, закрытие, школы
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