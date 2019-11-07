В Украине закрыты двести школ. Названы причины

07.11.2019 09:20

В Украине с начала учебного года 2019-2020 закрылось около двух сотен школ. В Министерстве образования объяснили, почему это происходит.

Сообщается, что часть школ закрылась временно. Они находятся на стадии капитального ремонта.

Так, для сравнения приведена статистика за прошлый, 2018-2019 год: перед началом учебного процесса было закрыто 120 школ.