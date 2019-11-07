Зеленский обсудил с Президентом Турции Эрдоганом подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня в Киеве

07.11.2019 08:30

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня в Киеве.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Главы государств отметили настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества во всех направлениях.

Собеседники согласились с важностью активизации переговоров по подготовке к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Зеленский также приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность 2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.