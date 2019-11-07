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Зеленский обсудил с Президентом Турции Эрдоганом подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня в Киеве

07.11.2019 08:30
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Зеленский обсудил с Президентом Турции Эрдоганом подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня в Киеве

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня в Киеве.


Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.
Главы государств отметили настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества во всех направлениях.
Собеседники согласились с важностью активизации переговоров по подготовке к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Зеленский также приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность 2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.
Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.



Теги: Донбасс, президент, Турция, телефон, Эрдоган, Зеленский
 
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