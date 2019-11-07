Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества

07.11.2019 18:29

Президент Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

Согласно декларации, 28 октября Президент получил 902 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно - не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

За 2017 год Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен доходов, сбережения на более чем 23,2 млн гривен, автомобиль Range Rover, квартиру супруги в Ялте (аннексированный Россией Крым), аренду совместно с женой квартиры в Великобритании и квартиру в Киеве, собственником которой является кипрская компания.

За 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 4,9 млн гривен доходов.





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