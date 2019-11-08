Синоптики порадовали жителей Украины прогнозом погоды на выходные

08.11.2019 12:30

В Украине на выходных, 9-10 ноября, сохранится теплая, преимущественно солнечная погода: лишь в западных областях страны в воскресенье ожидаются дожди, сообщает телеканал 112 Украина.

В южных областях столбик термометра поднимется до +21 днем, а ночью составит +10…14 тепла.

В северных областях до +16 днем и +6…10 ночью.

На западе страны до +18 тепла, ночью - +6…8.

В центральном регионе +17-19 тепла днем, ночная температура составит +8-10.

В Киеве теплая солнечная погода: днем +15-17, ночью - +9…11 градусов тепла.